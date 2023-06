Diamant voor Jacques en Mariette

Op woensdag 7 juni was het exact 60 jaar geleden dat Jacques Strubbe en Mariette Brouns elkaar het jawoord gaven. Jacques en Mariette zijn allebei geboren in Brugge en leerden elkaar kennen in café Zelzate in Heist. Jacques ging na zijn studies aan het VTI Brugge aan de slag in de scheepsbouw en werkte vervolgens als chauffagist bij de gasafdeling van Ebes, het latere Electrabel. Mariette ging in Heist naar school en bekommerde zich daarna om het huishouden en haar gezin. Het koppel kreeg één zoon Thierry die werkt voor de technische dienst van het gemeentebestuur. Mariette en Jacques zijn grote dierenliefhebbers en gaven die passie door aan kleinkind Mariska. Zij heeft haar eigen zaak ‘Welzijn voor Mens en Dier’ in Heist. Zijn vrije tijd vult Jacques graag met wandelen en fietsen terwijl je Mariette kan terugvinden in het praatcafé; maandag is haar vaste dag om bij te praten met de vriendinnen. (foto DM)