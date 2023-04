Diamant voor Jacqueline Rosseel en Noël Spillebeen uit Roeselare

Jacqueline Rosseel (81), een echte Rumbeekse en Noël Spillebeen (83), afkomstig van Izegem zijn zestig jaar getrouwd.

Ze huwden op 10 april 1963. Naar aanleiding van hun diamanten huwelijk werden ze in Koers ontvangen door schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie. Jacqueline en Noël waren vroeger groenteboeren. Hun groenten, voornamelijk bloemkool en prei, verkochten ze aan de Roeselaarse veiling. Sinds 1986 wonen ze langs de Ieperseweg. Ze zijn de ouders van Francky, Joost, Tom en Nele. Zij zorgden voor acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Zoon Tom is bakker in Beitem. Recent heeft hij aangekondigd om, na dertig jaar, met de bakkerij te stoppen en als lesgever verder te gaan. De jubilarissen zijn reeds 20 jaar lid van Okra Beitem-Zilverberg. Noël is als duivenliefhebber aangesloten bij de Oostnieuwkerkse duivenmaatschappij ‘Verenigde Vrienden’ met inkorvingslokaal in de REO-veiling.

(AD/gf)