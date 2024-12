Diamant voor Hervé en Wiezeke

Samen met hun kinderen en kleinkinderen werden Hervé Windels (82) en Wiezeke Wydoodt (84) in het gemeentehuis ontvangen voor hun 60ste huwelijksverjaardag. Zij wonen in de Olekenbosstraat op de Belgiek. Hun gezin telt twee kinderen (Claudie en Ringo) en vier kleinkinderen (Gianni, Thijs, Robbe en Nina). De jubilarissen werkten beiden in de textielsector. Het gezin was in de vrije tijd nauw betrokken bij het wielrennen. Hervé heeft gekoerst, ook zoon Ringo, schoonzoon Ludovic Coreelman en kleinzoon Gianni draaiden mee in de wielerpelotons. Hervé was vele jaren afgevaardigde bij voetbalclub Deerlijk Sport en is mee betrokken bij de seniorenclub van de Belgiek. (MVD/foto MVD)