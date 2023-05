Diamant voor Hector en Maria

Hector Lassuyt (87) en Maria Verhoeyen (82) werden op vrijdag op 5 mei plechtig ontvangen in het gemeentehuis van Olsene door het gemeentebestuur voor een receptie. Ze vierden er namelijk hun diamanten bruiloft. De twee leerden elkaar kennen tijdens dorsen van het graan. Ze stapten in het huwelijksbootje op 18 april 1963. Het diamanten echtpaar heeft 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Hector was tijdens zijn beroepsleven landbouwer en Maria hielp in het landbouwbedrijf. Hector is nu vooral bezig met het kweken van groeten terwijl Maria graag taarten bakt. (MV/foto MV)