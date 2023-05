Diamant voor Gustaaf en Nicole

De 82-jarige Gustaaf Vandenbroecke en de 78-jarige Nicole De Rycke werden plechtig ontvangen door het gemeentebestuur voor de receptie op het gemeentehuis van Olsene voor de viering van hun diamanten bruiloft.

Ze leerden elkaar kennen tijdens de Firtelstoet in Zulte. Ze stapten in het huwelijksbootje op 18/04/1963 in Waregem. Ze wonen nu in de Nachtegaalstraat te Zulte. Gustaaf was werkzaam bij Renson in Waregem en Nicole werkte bij textielbedrijf La Lys in Zulte. Het diamanten echtpaar heeft 4 kinderen en 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Gustaaf doet aan beeldhouwen en bowling en Nicole houdt zich vooral bezig met handwerk. (MV/foto MV)