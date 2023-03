Diamant voor Guido en Lea

In de Diksmuidestraat hebben Guido Van Landeghem en Lea Rommens op donderdag 23 februari zestig huwelijkskaarsjes uitgeblazen. Schepen Astrid Mestdach overhandigde het paar een orchidee namens het gemeentebestuur en feliciteerde hen met deze prachtige en warme gebeurtenis.

Guido en Lea leerden elkaar kennen op een verjaardagsfeest in Antwerpen, waar Lea’s roots liggen. Guido is afkomstig uit Kruibeke, in het Waasland. Toen Lea 35 jaar geleden als zelfstandige haar kledingzaak Via Roma begon uit te bouwen in Knokke-Heist en Guido als zelfstandige elektricien aan het werk ging, verhuisde het echtpaar naar Dudzele.

Samen hebben ze drie kinderen. Zoon Patrick, die werkt als chauffeur, en dochters Christel en Veerle, die een tiental jaar geleden de zaak van hun moeder overnamen. Tot op de dag van vandaag is de kledingzaak een vaste waarde in de Dumortierlaan. Toen voor Guido en Lea het huis in Dudzele onlangs te groot werd, zijn ze verhuisd naar Knokke-Heist. (DM)