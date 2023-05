Diamant voor Godelieve en Gabriël

Godelieve Delputte (geboren in 1939) afkomstig van Zwevegem en Gabriël Vermaut (geboren in 1934) van Bellegem leerden elkaar kennen via de jeugdbeweging KLJ. Eind april 1963 beloofden ze elkaar eeuwige trouw in het gemeentehuis van Zwevegem. Gabriël studeerde aan de UGent voor dierenarts, was een tweetal jaren assistent aan de veeartsenijschool en nadien, tot aan zijn pensioen, als dierenarts verbonden aan veevoederbedrijf Debaillie. Sinds hun huwelijk wonen ze in de Spanjestraat in de schaduw van de veevoederfabrieken langs de vaart. Godelieve was een toegewijde huisvrouw en zorgzame moeder voor hun vijf kinderen: Dirk, Miriam, Patrick, Sabien en Ingrid. Dirk is cardioloog in het regionaal H.-Hartziekenhuis in Leuven, Miriam anesthesist, Patrick is germanist van opleiding en directeur van het volwassen onderwijs cvo Scala, Sabien is bio-ingenieur en Ingrid is net als haar vader dierenarts.

Studenten

Ze wonen respectievelijk in Oud-Heverlee, Oekene, Beveren-Roeselare, Aalter en Diksmuide. Er zijn ondertussen 12 kleinkinderen. Naast een druk beroepsleven en de zorg voor het huishouden én vijf universiteitsstudenten waren ze nog actief in het verenigings- en beroepsleven. Godelieve als bestuurslid bij Markant Roeselare (voorheen CMBV) en Gabriël als bestuurder bij de VABI en het provinciaal dierenlabo in Torhout. “Ik schrik ervan dat we al 60 jaar lief en leed delen”, mijmeren Godelieve en Gabriël, wat vliegt de tijd snel. Maar op onze leeftijd zijn we blij met elkaar en content met de gewone dagelijkse dingen. Er werd in Park Rodenbach op zondag 23 april feest gevierd. Schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie was erbij om het diamanten koppel namens de stad, de provincie en het koningshuis geluk te wensen. (AD)