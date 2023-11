Diamant voor Ginette en Norbert

60 jaar geleden stapten Norbert Mommerency en Ginette Baeckelandt in Koekelare in het huwelijk. Door de onderwijscarrière van Norbert moesten ze naar Izegem verhuizen, waar ze het nog altijd naar hun zin hebben in de Schoolstraat.

Norbert Mommerency (83) is afkomstig van Kortemark, Ginette Baeckelandt (79) van Koekelare. Ze leerden elkaar kennen in de groentefabriek Talpe. De liefde die ontlook op de werkvloer, leidde tot hun huwelijk op 16 november 1963. Korte tijd later volgde Norbert een zogenaamde D-cursus om les te kunnen geven. “Eens benoemd moest je binnen de drie jaar in een straal van 10 km rond de school wonen. Doordat ik aan de slag kon in het VTI in Izegem zijn we hier ook komen wonen. We hebben het ons nog niet beklaagd. Hoewel het een drukke straat is, is het een goede buurt om wonen.”

In het VTI gaf Norbert mechanica en lassen tot aan zijn pensioen in 2000.

Passie voor filatelie

Ginette werd na de geboorte van de eerste dochter huisvrouw. Nog drie kinderen volgden zodat ze de handen meer dan vol had. De kinderen zijn Claudine, Geert die spijtig genoeg in 2011 is overleden, Katya en Kris. Zij zorgden op hun beurt voor acht kleinkinderen: David, Lynn, Ruth, Kyra, Jana, Simon, Robin en Jonis. Er zijn acht achterkleinkinderen en er zijn er nog twee op komst. “Ze kunnen hier niet allemaal samen meer binnen”, lacht Ginette. Maar daar wordt een mouw aan gepast. Op gezette tijdstippen spreekt de familie af voor een feest in een zaal. Zo werd het jubileum gevierd in zaal Gistelhove.

Ook thuis in de Schoolstraat is het een komen en gaan van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. “We springen graag in”, legt Norbert uit. “De jongsten van school halen bijvoorbeeld en woensdag is het hier traditioneel frietjesdag, ook dan komen ze binnengewaaid.” Ondanks de gezellige drukte heeft Norbert nog tijd voor zijn grote passie: filatelie. Hij is voorzitter van de Izegemse Postzegelclub. Ginette zorgt ervoor dat het huishouden gerund wordt en dat de woning er piekfijn bijligt. “We genieten van elke dag”, besluiten de twee. (MI)