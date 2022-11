Diamant voor Gilbert en Simonne

Gilbert Barbier en Simonne Van Elverdinghe mogen 60 huwelijkskaarsjes uitblazen, want ze trouwden op 17 oktober 1962. Gilbert werd geboren in Koksijde in 1939. Simonne Van Elverdinghe werd twee jaar later geboren in Adinkerke. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in Adinkerke. Op 17 oktober 1962 gaven ze elkaar hun jawoord.

Na hun huwelijk bleven ze in Adinkerke wonen. Gilbert zorgde voor brood op de plank, want hij werkte zijn hele leven als bakker. Zoon Guy en dochter Isabelle zijn intussen hun eigen gezin begonnen, eentje in Kortrijk, de ander in De Panne. Zij zorgden ook voor uitbreiding van de familie met vijf kleinkinderen. Samen genieten Gilbert en Simonne van hun wandelingen naar zee, maar regelmatig leggen ze ook een kaartje. Ook tekenen is een favoriete hobby net als tv kijken. (MVO/foto MVO)