Diamant voor Gabriël en Marie-Jeanne

Gabriël Callewaert en Marie-Jeanne Van Gampelaere zijn naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag ontvangen in het gemeentehuis.

Gabriël werd in Roeselare geboren op 27 september 1938, Marie-Jeanne op 2 november 1941 in Dentergem. Ze leerden elkaar kennen tijdens een opendeurdag in de landbouwschool in Tielt, en later op de kermis. Ze trouwden in Dentergem op 22 november 1963. Nu wonen ze in de Melkerijstraat 4 in Ardooie.

Gabriël en Marie-Jeanne kregen twee kinderen. Geert is getrouwd met Sandra Vancoillie, Kris met Katrien Goemare. Geert en Sandra zijn de ouders van Kimberly en Angelo, en van Robbe en Justine. Kris en Katrien zijn de ouders van Alexy en Mathieu, van Victor, en van Leonie. Alizée is als achterkleinkind het oogappeltje van de familie.

Gabriël heeft zijn hele leven op de boerderij gewerkt, een gemengd landbouwbedrijf, met koeien en varkens en groenteteelt. Zijn hobby vond hij bij de paarden. Gabriel had zijn paard voor het werk op het land. Maar ook de paardensport interesseerde hem. Zelf rijden was niet aan hem besteed, maar hij was – net als zijn vrouw – een fan van zijn kleinkinderen. Hij is een actief lid van de Landelijke Rijvereniging. Hij is ook lid van de seniorenvereniging Vief. (foto JM)