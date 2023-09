Diamant voor Frans en Jeanine

Naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum ontvingen Frans Verhalle en Jeanine Sabbe het bezoek van het College van Burgemeester en Schepen en ontvingen ze, in aanwezigheid van familie, een mooie bloementuil en een prachtig geschenk. Frans werd geboren in Wingene op 12 februari 1932 en Jeanine zag voor het eerst het daglicht in Ardooie op 25 januari 1938. Ze leerden elkaar kennen op een regenachtige dag nabij het sfeervolle benzinestation in Ardooie. Jeanine was er de vrolijke verschijning achter de balie. Telkens Frans met zijn geliefde Vespa kwam tanken, begroette Jeanine hem met een warme glimlach, tot de vonk oversloeg. De liefde groeide snel en op 9 augustus 1963 traden ze in het huwelijk. Ze gingen daarna in Wingene wonen. Beiden baatten er een winkeltje uit: het Snuffelhoekje. Het gezin groeide aan met vier kinderen: Christien, Patrick, Sabine en Martine. Nu zijn de jubilarissen opa en oma van negen kleinkinderen. Maar de tijd vliegt en nu verblijven ze al een zestal jaar in wzc Sint-Jozef in Ruiselede. Hier genieten ze van de goede zorgen door het personeel. (WV/foto WV)