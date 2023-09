Diamant voor François en Monique

François Devriendt (80) en Monique Van Leeuwen (78) hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Ze trouwden op 10 augustus 1963 in Stene, toen dat nog een zelfstandige gemeente was. François werkte tijdens zijn loopbaan als schipper bij het toenmalige loodswezen, terwijl Monique thuisbleef om voor hun vijf kinderen te zorgen. Het nageslacht is ondertussen verzekerd, met maar liefst dertien kleinkinderen en zelfs al vijf achterkleinkinderen. Vandaag trekt het koppel er nog graag op uit met de fiets. Ze beleven hun oude dag in de Rokerijstraat. (JRO/foto JRO)