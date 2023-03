Diamant voor foorkramers Romain en Agnes

Voor Romain Lasou en Agnes Uyttendaele was het vorige zondag een heuglijke familiedag. Samen met familie en vrienden mocht het echtpaar hun diamanten huwelijksjubileum vieren in Café Centraal. De familie zit al generaties in het wereldje van de foorreizigers. Romain is afkomstig uit Kortrijk (89) en liep er ook school tot zijn 14 jaar. “Ik kon meteen helpen bij mijn vader die al in het wereldje van de foorreizigers zat. Hij runde een zwiermolen en een schietkraam. Eenmaal getrouwd ging ik op zelfstandige basis een paar kermisattracties uitbaten, tot mijn 56 jaar. Nadien bleef ik nog altijd van dichtbij betrokken via mijn schoondochter en kleindochter. Of er nog tijd is voor een hobby? Heel zeker. Zo heb ik in mijn loods een drietal kermisorgels staan en een vijftal kleine orgels. Die laat ik geregeld spelen, al was het maar voor het plezier.” Echtgenote Agnes Uyttendaele (78) werd geboren in Gent. “Ik liep school tot mijn 14 jaar en ging dan werken in een naaiatelier. Pas na mijn huwelijk met Romain ben ik in het wereldje van de foorkramers gestapt. Ik mocht meteen een paardjesmolen bemannen, een eendenkraam en een schiettent. Toen ik 65 jaar werd, ben ik ermee gestopt. Maar ik kan me nog altijd heel nuttig maken. Wij leven hier met vier generaties onder één dak, waardoor ik dagelijks kook voor zeven man.” Het diamanten echtpaar had met Eddy een zoon, maar hij overleed op 24-jarige leeftijd. Schoondochter Ine Demeester bleef het werk van haar man verderzetten. Er is één kleinkind Vanessa gehuwd met Andy Verschelde en daar zijn intussen twee achterkleinkinderen: Senne en Finn. (CLY/foto CLY)