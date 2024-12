Diamant voor Etienne en Beatrice

Etienne Van Damme (81) en Beatrice Degraeve (81) zijn allebei geboren in Houthulst. Onlangs vierden ze hun 60-jarig jubileum.

Etienne Van Damme ging tot zijn 14 jaar naar de lagere school bij de broeders Xaverianen in Houthulst en Beatrice Degraeve liep eveneens tot haar 14de school bij de zusters in Houthulst. Etienne startte zijn loopbaan in de tapijtweverij in Herseaux om dan bij het transportbedrijf van Emiel en Ernest Vanhove aan de slag te gaan. Hij bleef daar 36 jaar om dan nog enkele jaren bij Ultraco te werken. Zijn legerdienst vervulde hij in Kassel (D) waar hij ook meedeed aan loopwedstrijden. Ook Beatrice startte haar loopbaan aan 14 jaar in een spinnerij in Herseaux. Daarna werkte ze nog enkele jaren in een naaiatelier en in Knokke in een hotel als seizoenarbeidster. Toen hun dochter geboren werd, bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen.

Op 12 december 1964 trouwde het paar en ging daarna een jaar inwonen bij de ouders van Etienne. Daarna verhuisden ze nog een tijdje naar ’t Koeje en daarna bouwden ze hun eigen huis in de Slijpstraat. Het paar werd gezegend met vier kinderen: Johan (1965) getrouwd met Caroline woont in Esen, zij hebben 2 kinderen Mathias en Laura en achterkleinkinderen. Luc (1966) getrouwd met Krista, woont in Diksmuide, zij hebben ook 2 kinderen Jens en Jorn en achterkleinkinderen. Christine (1967) getrouwd met Geert woont in Roeselare, zij hebben ook 2 kinderen Stephanie en Jonas en achterkleinkinderen. Régis is getrouwd met Angelina, zij woont in Esen, en dit gezin heeft met Brecht en Arne ook twee kinderen en er zijn ook achterkleinkinderen. (ACK)