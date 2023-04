Diamant voor Erna en Alfons

Erna Lippens en Alfons Viaene hebben op zondag 16 april in het Kasteel van Moerkerke hun diamanten jubileumfeest gevierd.

Erna en Alfons leerden elkaar kennen tijdens een bal in het zaaltje bij café Vissershuis in Moerkerke, de gemeente waar ze ook trouwden, op 25 april 1963. Erna is afkomstig uit Den Hoorn bij Moerkerke en Alfons komt uit Male bij Sint-Kruis. Na hun huwelijk vestigden ze zich in de Stationsstraat in Sijsele.

Alfons werkte zijn hele loopbaan als chauffeur bij het Sijseelse tegelbedrijf Tamsin. Erna zorgde voor de kinderen en het huishouden van notaris Boels in Knokke. Het echtpaar heeft vier kinderen, acht kleinkinderen en eerstdaags wordt het eerste achterkleinkind geboren. Ze zijn actief lid van Okra in Sijsele en gaan graag wandelen en fietsen met de elektrische fiets. Ook tegen een partijtje petanque bij sportpark ’t Veld in Sijsele zeggen ze geen neen.

Burgemeester Joachim Coens kwam langs op het jubileumfeest om hen te feliciteren en een geschenk namens het stadsbestuur te overhandigen. (PDV/foto Davy Coghe)