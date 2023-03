Diamant voor Eliana en Antoine

De 82-jarige Antoine Coppens en de 78-jarige Eliana Sander werden plechtig ontvangen door het gemeentebestuur op het gemeentehuis van Olsene voor de viering van hun diamanten bruiloft.

Antoine werd geboren in Gent en Eliana werd geboren in Petegem-aan-de-Leie.Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Deinze. Ze stapten in het huwelijksbootje op 02/01/1963 in Petegem-aan-de-Leie. Ze wonen nu in de Grammenestraat in Zulte. Het diamanten echtpaar heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Antoine was tijdens het beroepsleven bediende en Eliana was huishoudster.Antoine en Eliana houden van reizen, fietsen en wandelen. (MV/foto MV)