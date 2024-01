Diamant voor Daniel en Nelly uit Oostrozebeke

Daniël Roobrouck en Nelly Naert uit de Ingelmunstersteenweg mochten zondag feest vieren naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum. Het familiefeest vond plaats in Mandelroos.

Daniël Roobrouck is een geboren en getogen Oostrozebekenaar afkomstig uit de Ter Priemstraat waar hij geboren werd op 4 augustus 1935. Na de lagere school mocht hij nog een jaartje college lopen om vervolgens te helpen bij zijn ouders op de hoeve en aan het vlas.

Eenmaal getrouwd bleef Daniël op zelfstandige basis het vlas bewerken. “We gingen zelfs vlas uitzaaien in de Hollandse Noordoostpolder nabij het huidige Lelystad. Ik ben vlasser gebleven tot mijn 65 jaar. Ik ben ermee gestopt, omdat ik geen opvolgers had bij mijn kinderen. De zaak werd gewoon van de hand gedaan.” Hij was ook 25 jaar lang voorzitter van de plaatselijke vlassersbond.

Van Daniël is geweten dat hij één van de allerlaatste liefhebbers was van hanengevechten. “Om de 14 dagen nam ik deel aan wedstrijden in Noord-Frankrijk, maar intussen is dat ook verleden tijd wegens mijn leeftijd.”

Herstellingen

Echtgenote Nelly afkomstig uit Meulebeke werd geboren op 22 februari 1942. Haar ouderlijke thuis was de herberg Ma Campagne. “Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Na de lagere school kon ik nog twee jaar les volgen in de huishoudschool om daarna thuis te helpen op de hoeve en in de herberg.

Na ons huwelijk zijn we onmiddellijk in Oostrozebeke komen wonen waar we ons huis gebouwd hebben en waar we nu nog steeds wonen. Na mijn huwelijk ben ik nooit gaan werken. Ik zorgde voor de opvoeding van de kinderen en het gezinswerk. Later kwam daar de zorg voor de kleinkinderen bij en ik zorgde ook voor de herstellingen aan hun kledij”, zegt Nelly.

“Ik ben altijd lid geweest van de KVLV en volgde er de meeste activiteiten. We gingen ook jaarlijks op reis en af en toe een terrasje mocht er wel zijn.” Het echtpaar heeft drie kinderen: Stefaan gehuwd met Sabine Velghe, Geert gehuwd met Mariane Dinneweth en Bert gehuwd met Wendy Vanoverbeke. Er zijn ook zeven kleinkinderen.

