Diamant voor Cécile en Adhémar

Adhémar Dequidt en Cécile Loncke werden voor hun 60-jarig huwelijksjubileum gehuldigd in het stadhuis. Adhémar werd op 11 april 1942 geboren in Watou, Cécile zag op 19 september 1943 het levenslicht in Poperinge. Ze trouwden op 7 september 1963 in Elverdinge. Sinds 1974 wonen ze in de Kortrijkstraat in Menen. Adhémar werkte als verfmenger bij de firma Capelle, Cécile was poetsvrouw. Het echtpaar heeft drie kinderen: Frank, Philippe en Alain. Vier kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen maken hun geluk compleet. (CB/foto CB)