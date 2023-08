Diamant voor Arsene en Maria

Op 27 juli 1963 stapten Arsene Van de Cauter (85) en Maria Van Haute (83) in het huwelijksbootje. Onlangs vierden ze dan ook feest voor de viering van hun zestigste huwelijksverjaardag. Dat deden ze samen met familie en vrienden in restaurant Runway in Oostende. Arsene werkte tijdens zijn loopbaan als slager en beëindigde zijn carrière in het UZ Gent. Ook Maria werkte in de grootkeuken van het ziekenhuis. Ze kregen samen drie kinderen en ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen en een achterkleinkind. Op hun oude dag houden ze zich bezig met wandelen, en een taartje gaat er ook altijd wel in. (foto JRO)