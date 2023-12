Arsène Lisabeth (84) en Jacqueline Denolf (88) hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. De jubilarissen wonen tegenwoordig in Oeselgem. Arsène werkte in de vlasnijverheid. De familie Lisabeth was in de plaatselijke vlaswereld dan ook jarenlang een begrip. Arsène was ook jarenlang een fervent liefhebber van de duiven- en vinkensport. Hij is een verwoed kaarter. Samen zijn ze lid van Okra Oeselgem. Het koppel heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. (vadu/foto vadu)