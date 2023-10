Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag, werden Roger Wieme en Anna Van Caester door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Wannegem-Lede op 3 oktober 1963. Roger werd geboren in Kruishoutem op 25 maart 1939. Anna zag het levenslicht in Oudenaarde op 15 november 1938. Ze hebben twee kinderen: Marijke en Piet en vier kleinkinderen: Thomas, Nicolas, Sofie en Annelies. De kleinkinderen heten Stan, Felix en Tillie. (PPW/foto HDV)