Diamant voor Angèle Rogier en Eric Cardon uit Brugge

Eric Cardon (geboren in Brugge op 20 februari 1942) en Angèle Rogier (geboren in Lissewege op 22 november 1940) uit de Scharphoutstraat in Lissewege hebben in restaurant Cabo aan de jachthaven van Blankenberge hun diamanten huwelijksjubileum gevierd.

Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een basketbalwedstrijd. Op 25 oktober 1963 traden ze in het huwelijk. Ze kregen met Sabine één dochter; er zijn twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De Vrede

Eric, die opgroeide in café De Vrede in Zwankendamme, werkte eerst als bekister bij Glaverbel in Zwankendamme en werd later schepen voor de stad Brugge onder de burgemeesters Bourdon en Moenaert. Angèle werkte als boekhoudster bij de Groothandel Van Eigen in Torhout.

Basket

Eric heeft altijd basket als hobby gehad, eerst als speler en later als scheidsrechter. Nu is hij voornamelijk bezig in zijn moestuintje en zorgt hij voor zijn kippen. Eric draagt nu ook graag zorg voor zijn Angèle, terwijl zij er altijd stond voor hem toen hij nog schepen was. Burgemeester Dirk De fauw kwam het koppel feliciteren met het huwelijksjubileum.