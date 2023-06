Diamant voor Andrea en George

Onlangs werden George Beke (82) en Andrea Deneir (80) ontvangen op het gemeentehuis door een delegatie van het schepencollege en de Orde van de Ezel naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag. Het paar leerde elkaar kennen op een huwelijksfeest waarop George de hele avond mocht dansen met Andrea. Na twee jaar geduldig wachten, kwam Cupido langs en werden George en Andrea een paar. George werd geboren in de Bavikhoofsestraat en was de tweede in rij van een gezin van drie. Na het verlaten van de school op zijn veertiende, kon George aan de slag bij Busschaert in Deerlijk, waar hij bobijnen opzette in de weverij en de pupkes kuiste. Na een paar jaar ruilde hij zijn eerste werkgever in om te gaan werken bij de weverij van de gebroeders Bogaert in Hulste, waar George leerde weven. Toen het slechter begon te gaan in de textielsector, ruilde George zijn job in om zijn jongensdroom na te jagen: metser worden! Na enkele werkongevallen werd George in 1963 magazijnier in het centraal magazijn bij Bekaert waar hij ook met brugpensioen ging. Andrea werd geboren in Meulebeke, als jongste telg van het gezin van Andre Deneir en Clara Dobbels. Toen ze vier jaar was, verhuisde Andrea met haar gezin richting Winterslag bij Genk, waar haar vader in de mijnen ging werken. Tot haar veertiende ging Andrea naar de gemeenteschool in Winterslag, waarna ze opnieuw verhuisde richting het West-Vlaamse Harelbeke. Eenmaal verhuist ging Andrea een de slag als dienstmeisje. Later werkte ze nog in de wasserij van Kortrijk, in de Pratikshop, bij Lano en uiteindelijk bij Morons winkel De Master in Kuurne. Het koppel huwde op 20 april 1963 voor de wet. In 1967 werd hun dochter Caroline geboren en in 1972 volgde zoon Marino. Georges en Andrea zagen de familie uitbreiden met zeven kleinkinderen en één achterkleinkindje. (BRU/foto BRU)