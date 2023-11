Diamant voor André en Suzanne

André Desmet (83) en Suzanne Callens (81) zijn samen met de hele familie uitgenodigd in het gemeentehuis van Wielsbeke, naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag.

André Desmet is geboren en getogen in Sint-Baafs-Vijve. Hij volgde lager onderwijs tot het achtste leerjaar. Daarna trok hij naar de vakschool in Waregem, waar hij drie jaar mechaniek volgde. Toen André zeventien was, ging hij werken, bij Wasmachines Union in Deinze, en daarna bij de Werkstede Decoene. Ten slotte was hij nog actief bij Bospan, waar hij op 56 met brugpensioen kon.

Het wiegje van Suzanne stond in Wakken. Ook zij ging tot aan het achtste leerjaar naar de lagere school in Wakken, om dan ook richting Waregem te trekken, meer bepaald naar de naaischool. Daarna werkte ze nog even in het ziekenhuis van Waregem, en bij de geboorte van de kinderen is ze huisvrouw geworden.

Ontmoet in ziekenhuis

Ze ontmoetten elkaar in het ziekenhuis van Waregem, toen de vader van André er opgenomen was. Enkele maanden later zagen ze elkaar terug op Wakken kermis, en van toen af vormden ze een koppel. Drie jaar later trouwden ze, in Wakken. Er kwamen twee kinderen: Bart is getrouwd met Ilse en woont in Ooigem, Els is getrouwd met Yves en woont in Deerlijk. Er zijn vijf klein- en vier achterkleinkinderen, en een vijfde is op komst.

Aanvankelijk woonde het echtpaar in de ouderlijke woning van André, tot ze in 1972 hun intrek namen in een nieuwe woning in de Vijvedreef.

André heeft enkele jaren gekoerst, bij de onderbeginnelingen, de 17-jarigen. Maar vooral heeft hij vaak en lang zijn zoon Bart vergezeld bij de voetbalwedstrijden. Bart speelde voor Wielsbeke en heeft er alle categorieën doorlopen. André hecht ook veel belang aan zijn perfect onderhouden siertuin. Suzanne zelf heeft niet echt grote hobby’s gehad, maar ze is altijd in het gezelschap van haar man.

Na de overhandiging van de traditionele geschenken werd in het gemeentehuis het gulden boek ondertekend. (MI)