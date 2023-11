Diamant voor Alewijn en Laurette

Laurette Nuyt (77) en Alewijn Engels (80) zijn zestig jaar getrouwd. Ze ontmoetten elkaar in de winkel van Laurettes vader, die elektricien was. Op de winterkermis in Adegem zagen ze elkaar een tweede keer. Alewijn vroeg haar ten dans en algauw waren ze een koppel. Eenmaal getrouwdn bouwden ze een huis langs de Koning Leopoldlaan. Hun liefde werd bekroond met dochter Vanessa. Ze waren alle twee aan de slag bij Philips in Brugge. In hun jonge jaren waren ze fervente badmintonspelers en bespeelden ze allebei een instrument: hij accordeon en zij piano. Thuis werd er dus regelmatig gemusiceerd. Ook tegen een mooie reis zeiden ze geen nee. (MIWI/foto MIWI)