Diamant huwelijksgeluk voor Guy en Anette

Guy Lacour (86) en Anette Grandpierron (90) vieren hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze stapten immers in het huwelijksbootje op 19 oktober 1963. Voor die viering van hun diamanten huwelijksverjaardag – dat betekent dat het koppel 60 jaar getrouwd is – werden ze ontvangen op het Stadhuis van Oostende. Dat ging gepaard met bloemen en veel toeters en bellen. Guy werkte tijdens zijn loopbaan bij de teloorgegane vliegmaatschappij Sabena, terwijl Anette eerst aan de slag was bij een horlogerie en later bij het labo van Phillips. Vandaag staan enkel nog knutselen en koken op het programma. Het koppel woont in de Stockholmstraat. (JRO/foto JRO)