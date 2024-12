Leon Biebuyck en Denise Verschueren varen voortaan in een briljanten bootje. Het stadsbestuur zette hen op gepaste wijze in de bloemetjes. Ze trouwden in Dottenijs op 12 december 1959. Leon werd geboren in Moeskroen op 5 mei 1935. Denise zag het levenslicht in Dottenijs op 9 oktober 1938. Ze hebben een dochter Rita en een kleindochter Cloë. De achterkleinkinderen heten Oliver, Newt en Amelia. (PPW/foto HDV)