Defecte verwarmingsketel bracht Jacques en Cecile samen

Jacques Vanbecelaere (72) en Cecile Christiaens (69) zijn 50 jaar getrouwd en werden daarom feestelijk ontvangen in het gemeentehuis. Jacques is afkomstig van Wevelgem en later verhuisde het gezin naar Zwevegem. Cecile is afkomstig van Stasegem. “Jacques was zelfstandig in de sector van de verwarming, later aangevuld met sanitair”, vertelt Cecile. “Ik leerde Jacques kennen in mijn ouderlijk huis. De verwarmingsketel was stuk en Jacques deed de herstellingen.” “Inderdaad”, vult Jacques aan. “Ik plaatste een nieuwe ketel in de kelder en ik ging naar huis met de dochter. We hadden het goed samen, trouwden en vonden onze thuis in Deerlijk. Samen runden wij onze zelfstandige zaak.” Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen en de familie is uitgebreid met acht kleinkinderen. “Momenteel wonen wij in de Bergstraat in Wakken. Jacques is nu erebrandweerman nadat hij jarenlang vrijwilliger was bij de post in Deerlijk.” (NS/gf)