De Zwaan bracht ‘gouden’ Yvan en Rosi samen

Yvan Vanden Broucke (72) en Rosi Verhelle (72) stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Yvan groeide op in Ruddervoorde en studeerde voor mecanicien. “Ik was transporteur van allerhande groenten en later werd ik mecanicien in de wegenbouw”, vertelt Yvan. “Nu ik met pensioen ben, zijn mijn dagen goed gevuld. Spijtig dat ik drie keer per week naar de nierdialyse moet.” Rosi groeide op in Zwevezele. Ze werkte eerst als huishoudhulp bij een dokter in Roeselare en vervolgens bij de meubelfabriek Hero en bij de PWA van de gemeente Wingene. “Ik leerde mijn man kennen in De Zwaan in Ruddervoorde”, weet Rosi. “Na drie jaar samen te zijn, stapten wij in het huwelijksbootje. Ons feest vond plaats in het Volkshuis in Zwevezele. We woonden na ons huwelijk drie jaar in Ruddervoorde en dan op de Hille. We werden ouders van dochter Heidi. Zij is getrouwd met Peter. Joren en Reno zijn onze kleinkinderen en zij hebben elk een vriendinnetje: Marie en Charlotte.” (NS/foto Nele)