De vonken sloegen over tussen de getouwen

Het mag gerust een zeldzaamheid genoemd worden dat er in de gemeente een platina jubileum gevierd wordt. Op zondag 24 september 2023 was dat geval. Marcel Bruyneel en Mariette Devos werden samen met hun familieleden door de burgemeester en schepenen uitgenodigd in het kasteel Ter Borcht om hun zeventigste huwelijksverjaardag officieel te vieren.

Marcel Bruyneel werd op 30 mei 1930 in Meulebeke geboren als zoon van Remi en Renilde Croebels. Hij was de oudste in een gezin van drie kinderen. Marcel werkte eerst als wever bij Solintex in Kortrijk en daarna ging hij aan de slag in weverij Vanhee. Daar ontmoette hij Mariette Devos, die zich als een sierlijke vlinder tussen de getouwen bewoog. Na tien maanden verkering traden ze op 18 september 1953 in het huwelijk.

Mariette Devos werd op 8 november 1932 geboren in Kuurne. Ze woonde samen met haar ouders in Heule-Watermolen. Na haar lagere school volgde ze naailes en werkte daarna ook bij Vanhee en later bij firma Debruyne. Het koppel heeft vier kinderen: Johnny, Jenny, Nelly en Danny. Er zijn negen kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Op 90-jarige leeftijd trokken Marcel en Mariette naar WZC De Zonnewende in Meulebeke. (LB/foto Luc)