De fancy fair bracht Walter en Christine bijeen en nu zijn ze 50 jaar getrouwd

Christine Catteeuw en Walter Verhelle gingen eens naar de fancy fair in de gemeenteschool. Daar was ook Cupido. Eén raak schot bracht de twee samen. En nu zijn ze dat nog steeds, 50 jaar huwelijksleven hebben ze achter de rug. Goed voor een feest op 9 februari in de Vossenberg. Zowel Walter als Christine zijn geboren in Roeselare en groeiden op in een bekende Ardooise familie. Walter kwam op de wereld op 1 juli 1957. Christine liet zich voor het eerst horen op 12 oktober van datzelfde jaar. Ze huwden op 6 februari 1975 in Ardooie. Dochter Lies is de echtgenote van Rik Retsin. Ze hebben drie kinderen. Zoon Bart is gehuwd met Eveline Paepe. Ook zij hebben drie kinderen. Toen Walter de school verliet, kon hij als 16-jarige aan de slag bij Jonckheere subcontracting in Beveren. Hij was er magazijnier en bleef er 40 jaar verdienstelijke medewerker. Op zijn 56ste ging hij met brugpensioen. Als vinkenier is hij lid van de Kasteelvink in Gits. Vroeger was hij ook in Ardooie lid van de vinkenmaatschappij. Fietsen en wandelen met de hond zorgen voor beweging. Hij houdt van tuinieren en vaak doen de kinderen op zijn deskundige hulp een beroep, want Walter is van veel markten thuis. Vanop afstand volgt hij ook de politieke actualiteit. Als 16-jarige begon Christine te werken bij Vandendriessche in de Snelletraat. Ze verliet deze textielonderneming om vervolgens aan de slag te gaan bij Levis in Gits. Ze was verder nog enkele jaren actief bij City Sport. Na deze actieve beroepsloopbaan was ze een goede opvang voor kinderen en kleinkinderen. Christine houdt net als Walter van fietsen en wandelen met de hond. (JM)