Dany en Mireille vieren gouden jubileum

Dany Duthoo en Mireille Casier uit de Nieuw-Zeelandersstraat vierden hun gouden huwelijksjubileum.

Dany ging in eerst in Mesen naar school en daarna naar Ieper. Mireille liep school in Voormezele en daarna nog in Ieper en Brugge. Ze leerden elkaar kennen in feestzaal ’t Westland in Sint-Juliaan. Op 15 september 1973 stapten ze in het huwelijksbootje in Voormezele. Dany begon zijn loopbaan bij de toenmalige rijkswacht om dan de overstap te maken naar de federale recherche. Mireille werkte als zorgkundige bij Familiehulp. Het gezin heeft twee kinderen: Bart (met Katrien Vandepitte), en Hans (met Miet Verdonck). De kleinkinderen zijn Jef en Jeroom. Mireille en Dany zijn nog altijd vrijwilliger in wzc Wieltjesgracht in Ieper en daarnaast houden ze van reizen. (EF)