Danstempel De Beurs bracht diamanten paar Lia Watteny en Daniël De Meulemeester uit Roeselare samen

Lia Watteny (85) en Daniël De Meulemeester (82) werden op 22 juli door schepen Stefaan Van Coillie namens de stad Roeselare in KOERS gefeliciteerd voor hun diamanten huwelijksverjaardag. Lia en Daniël maakten kennis met elkaar in danstempel De Beurs in hun geboortestad Roeselare.

Ze huwden op het stadhuis van Roeselare op 18 juli 1963. Daniël was 41 jaar aankoper bij het constructiebedrijf Soenen in Beveren nadat hij zijn A2-diploma aan het plaatselijk VTI behaalde. Lia werkte van haar 14de tot haar 26ste bij deegwarenfabriek Soubry en was daarna een toegewijde huisvrouw en een zorgzame moeder voor haar drie kinderen: Carmen, Jan en Sandra. Het diamanten koppel wandelt graag en is lid van de wandelclub ‘Voetje voor voetje’ in Gits.

54.000 kilometer gewandeld

“We hebben sinds het begin in 1984 tot op vandaag reeds 54.000 km gewandeld”, becijferde Daniël. Hun vakantie brachten ze meestal al wandelend door in de Franse Alpen of in de Zwitserse bergen. Daniël was in zijn jongere jaren een begenadigd voetballer. Hij voetbalde veertig jaar bij SV De Ruiter, daarna bij de voetbalploeg van zijn bedrijf Soenen en daarna nog eens 14 jaar minivoetbal. Hij was ook een kwarteeuw scheidsrechter en twaalf jaar secretaris van het Roeselaars liefhebbersvoetbal.

Lia en Daniël wonen reeds 20 jaar in de Elf Novemberstraat, en daarvoor meer dan dertig jaar in de wijk Sint-Henricus in Torhout. “Mekaar graag zien, soms eens zwijgen en er voor elkaar zijn, meer is er niet nodig om 60 jaar lied en leed te delen”, vertellen ze.

(AD)