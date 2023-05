Daniël Verbrugge en Noëlla Varrewaere vieren 65-jarig jubileum: “Samen uit en samen thuis: ons recept voor jaren samen”

Noëlla Varrewaere (geboren in 1938) van de kop van de vaart en Daniël Verbrugge (geboren in1935) van de Ruiter leerden elkaar kennen langs de vaart. Daniël was daar destijds aan het werk. Ruim 65 jaar vierden ze hun jubileum.

Het begon met naar elkaar te zwaaien en van het een kwam het ander en op 16 mei 1958 beloofden ze elkaar eeuwige trouw tegenover de burgemeester van Beveren op het gemeentehuis daar. Op zondag 21 mei was het voor familie en vrienden aanschuiven aan de feesttafel in restaurant Molendries, waar schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie namens de stad aanwezig was om het briljanten koppel geluk te wensen. Hij had ook een oorkonde en een medaille van het koningspaar bij.

Daniël leerde na schooltijd de stiel van garnierder bij zetelbedrijf Van Eeckhout, daarna werkte hij bij de firma Stragier, waar ze schietspoelen vervaardigden. Na zijn legerdienst was hij aan de slag bij houthandel Denys-Stragier en nadien bij een bedrijf dat staande klokken maakte in de Kleine Bruwaenestraat om te eindigen, tot aan zijn brugpensioen, bij een zetelbedrijf in Ingelmunster.

Chrysanten

Noëlla werkte als jong meisje bij de firma Verbruggen, waar ze benodigdheden voor weefgetouwen maakten en vanaf haar 19de was ze aan de slag bij groothandel Seghers, gespecialiseerd in chrysanten. Geert en Marleen zijn hun kinderen. Geert was getrouwd met Nadine Degryse (+) en Marleen woont met haar man Erwin Chielens in Roeselare.

Ze zijn oma en opa van Julie, Pedro, Eveline en Laurens. Zij zorgden voor 11 achterkleinkinderen. Het briljanten koppel woonde 40 jaar in de Lijsterstraat en nu al 20 jaar in de Wijnendalestraat. Daniël was één van de eerste voetballers bij SV De Ruiter en daarna een fervent wielertoerist bij de Daiseltrappers, waar hij ook in het bestuur zat. Zijn verste fietstocht was naar het bedevaartsoord in Lourdes. “In het lokaal van de fietsclub ‘De Sportkring’ hadden wij altijd veel leute en plezier”, vertelt Noëlla enthousiast. “Samen uit, samen thuis en positief in het leven staan is en blijft ons recept voor zoveel jaren samen”, besluiten beide met de glimlach. (AD)