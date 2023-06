Daniël en Noëlla vieren briljanten huwelijksverjaardag

Daniël Missant (87) en Noëlla Bouckaert (87) vierden hun 65ste huwelijksverjaardag. De jubilarissen kregen een feestelijk bezoek van de burgemeester en enkele schepenen bij hun thuis in de Manestraat in Tielt. Het koppel kent Tielt door en door. Ze wonen er al hun leven lang. Daniël was tijdens zijn werkloopbaan glassnijder en glasplaatser bij de firma Desander in Tielt. Noëlla was huisvrouw. “Mijn grootouders leerden elkaar kennen tijdens de kermis op het Rameplein”, vertelt kleindochter Delphine. “Op 23 mei 1958 stapten ze in het huwelijksbootje en gingen toen in de Grote Hulststraat in Tielt wonen. Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen. Ze kenden ook verdriet, want hun dochter Nathalie overleed bij de geboorte. Intussen zijn er ook twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Spijtig genoeg is één achterkleinkindje overleden. Het goede nieuws is dat nummer drie op komst is. Mijn grootouders genieten met volle teugen van de vele familiemomenten. Hun familie is heel belangrijk en ze keken dan ook uit naar hun briljanten huwelijksjubileum. Nu kijken ze vol verlangen uit naar de geboorte van hun vierde achterkleinkind.” (NS/foto WME)