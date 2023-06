Daniel en Lucrèce vieren gouden jubileum: “Vonk sloeg over na de mis”

Het echtpaar Daniel Desimpel – Lucrèce Casier uit de Hogestraat vierde zijn gouden huwelijksjubileum. Daniel en Lucrèce werden een koppel na een misviering van de KLJ.

Daniel Desimpel (73) en Lucrèce Casier (70) baatten vroeger een landbouwbedrijf uit. “Het was een gemengd bedrijf”, weet Daniel. “We kweekten hoofdzakelijk varkens, maar waren ook een melkveebedrijf. Daarnaast teelden we aardappelen en bloemkolen. Ook nu ben ik – onder het motto ‘rust roest’ – nog voor een stuk op het landbouwbedrijf actief.”. Zowel Daniel als Lucrèce waren indertijd lid van de KLJ. Na een misviering van de jeugdbeweging sloeg de vonk tussen beiden over en volgde de eerste kus achter de kerk in Staden. Het koppel huwde op 5 september 1973 voor zowel de wet als de kerk. Het koppel heeft 1 dochter. Ondertussen is er ook al een kleinzoon. (BCH/foto JCR)