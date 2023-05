Daniel en Anna vieren diamanten huwelijksverjaardag

De 86-jarige Daniel De Roo en de 80-jarige Anna De Backer werden plechtig ontvangen op het gemeentehuis van Olsene voor de receptieviering van hun diamanten bruiloft.

Daniel werd geboren in Vinkt en Anna werd geboren in Tielt. Ze leerden elkaar kennen op de motorcross in Poeke. Ze stapten in het huwelijksbootje op 20 februari 1963 in Ruiselede. Het diamanten echtpaar heeft drie kinderen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Daniel en Anna waren tijdens hun beroepsleven landbouwers. Ze houden zich nu vooral bezig met petanque, kaarten en turnen. Het echtpaar woont in de Bokstraat.