Dan toch een hoogtepunt dit voorjaar: Yves Lampaert getrouwd met zijn Astrid

Zaterdagmorgen gaven wielrenner Yves Lampaert (32) en zijn vriendin Astrid Demeulemeester (30) elkaar hun ja-woord in het stadhuis in Harelbeke. Geen bekend volk, behalve dan ploegmaat Tim Declercq die getuige was.

Met een derde plaats in de Classic Brugge-De Panne was het voorjaar van Yves Lampaert, die rijdt voor Soudal-Quickstep, allesbehalve een hoogvlieger. Maar kijk, geen geluk in het spel, dan wel in de liefde. Dat bleek ook zaterdagmorgen.

Met een stralende glimlach stond de 32-jarige profrenner aan het stadhuis om te huwen met zijn 30-jarige partner Astrid Demeulemeester. Ook zoontje Aloïs, intussen 20 maanden, stond strak in het pak om zijn mama en papa te vergezellen.

Ze leerden elkaar 8 jaar geleden kennen op het Pinksterbal in Kanegem, georganiseerd door – hoe kan het ook anders voor een farmer’s son uit Belgium – de plaatselijke KLJ. Het huwelijk werd nu enkel voor de wet voltrokken. “Voor de kerk zal voor volgend jaar zijn, dat is niet evident met mijn planning.”

Aan het stadhuis was er dan ook geen grote meute. Enkel ploegmaat en beste vriend Tim Declercq tekende present, aangezien hij ook de getuige is. Wel aanwezig: een bak rijst om het kersverse bruidspaar te verrassen.

