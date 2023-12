Cyriel en Lutgarde uit Ardooie zijn een diamanten paar

Cyriel Sagaert en Lutgarde Decoutere vierden onlangs hun zestigste huwelijksverjaardag. Cyriel werd geboren op 14 oktober 1939 in Tielt en Luitgardis (Lutgarde) liet voor het eerst van zich horen op 11 februari 1937 in Roeselare. Ze trouwden op 24 augustus 1963 in Ardooie waar ze een bekend gezin vormden en een elektriciteitszaak uitbaatten in de Stationsstraat. Een zaak die overigens nog altijd bestaat.

De jubilarissen hebben twee kinderen. Christophe is getrouwd met Viviane Muylaert. Ze zijn de ouders van Sarah en Emily. Dochter Charlotte is de echtgenote van Mike Vanderheere. Zij zijn de ouders van Ruben en Ines.

Eigen zaak

Geen huwelijkskaarsjes, maar zestig huwelijkslampjes ten huize Sagaert aan de Stationsstraat. Want Cyriel was hier jarenlang elektricien en tv-technicus. Het kwam op geen uur om mensen die met een probleem zaten uit de nood te helpen. Zijn deskundigheid werd ten zeerste gewaardeerd. Hij hielp Ardooie en de ruimere regio tv-kijken. Zijn zaak wordt nu met evenveel enthousiasme voortgezet door zijn zoon.

Cyriel sloeg in zijn vrije uren wel eens een tennisballetje. Hij is ook lid van VIEF, de liberale bond voor senioren. Lutgarde was een onmisbare hulp in de zaak. Ze hield de winkel open en weet zowat alles over huishoudtoestellen en elektrisch materiaal. Als hobby maakt ze graag fotoboeken. Ook zij is lid van VIEF en tevens van Neos en de Vlaamse actieve senioren (Vlas).

De lamp brandt

En hoe ze elkaar leerden kennen? Cyriel en Lutgarde woonden niet ver van elkaar maar Cupido vuurde zijn pijlen af op de fancyfair van de gemeenteschool. En de lamp bleef branden. Eerst een gloeilamp en nu een duurzame ledlamp. (JM)