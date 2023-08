Claire en Pierre reeds 65 jaar getrouwd: “Soms ruzie maken mag”

In Salons Ten Bogaerde in Kortemark waren op zondag 13 augustus vrienden en familie van Claire (Clara) Gruyaert (86) en Pierre (Pieter) Crombez (95) te gast voor het feest van het briljanten koppel. Ze huwden op 7 augustus 1958 op het gemeentehuis van Beveren. Schepen Bart Wenes kwam hen namens het stadsbestuur geluk wensen.

Ze kwamen elkaar in hun jonge jaren regelmatig tegen, want ze woonden beide in de Wijnendalestraat. “Ik heb haar evenwel voor het eerst gezien op de koers in Koolskamp”, bekent Pierre. Ze werden verliefd, verloofd en trouwden.

Pierre volgde aan de Torhoutse normaalschool de richting regentaat (Nederlands-Engels-Duits) en gaf zijn hele carrière les in talen aan het Roeselaarse Vrij Technisch Instituut. Claire was huisvrouw en toegewijde moeder voor hun kinderen: Brigitte, Rita, Filip (+2002) en Isabelle. Brigitte was samen met Luc Huyghelier en Isabelle is gehuwd met Koen Vannieuwenborgh en woont in de buurt van haar ouders. Rita verblijft in zorginstelling De Vleugels in Klerken. Joke, Michiel, Hanne, Ranni en Marthe zijn hun kleinkinderen. Eliotte hun achterkleinkind.

2.000 knuffels

Claire was onder meer voorzitster van de plaatselijk KAV afdeling (nu Femma) en als bloemen- en plantenverzorgster in de Sint-Henricuskerk. Hij was secretaris van OKRA Zilverberg, lid van de KWB, bibliothecaris in de school van de Zilverberg en lector, en soms misdienaar in de kerk. Voor Claire was handwerken een aangename en zinvolle uitlaatklep. Ze maakte meer dan 2.000 knuffels voor kankerpatiëntjes in het kinderziekenhuis Sint-Elisabeth (UZ Gent). Bloemschikken was en is een andere aangename bezigheid net als aquarelleren. Pierre was ook bijzonder sportief, voetbalde bij Dosko Beveren, speelde volleybal bij Roularia, was supporter van blauw-zwart, en nu nog verzorger van de eigen tuin. “Om 65 jaar lief en leed te delen moet men veel geduld hebben en vergevingsgezind zijn. Nu en dan ruzie maken mag, maar men moet het steeds binnen de kortste keren bijleggen”, vertellen de jubilarissen. (AD)