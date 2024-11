Christine en Martin vieren gouden huwelijksgeluk

Martin De Paepe en Christine Hoste stapten op 13 september 1974 in het huwelijksbootje en vieren dit jaar dan ook hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Ter ere van hun gouden bruiloft werden ze vergast op een receptie op het gemeentehuis. Martin is afkomstig uit Machelen, Christin uit Kruishoutem. Zoals zoveel jongeren uit die streek leerden ze elkaar kennen in de legendarische dancing Tabarin in Machelen. Martin werkte als schrijnwerker, zijn echtgenote was aan de slag bij pels- en lederwarenfabriek Pelvan in Olsene. In hun vrije tijd houden ze van samen in de tuin werken of gaan fietsen. Martin trekt er ook nog vaak op uit met zijn motorfiets. (JF/foto JF)