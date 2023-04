Christine en Joseph vieren gouden jubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Joseph Deconinck en Christine Magherman door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Desselgem op 6 april 1973. Joseph werd geboren in Kortrijk op 24 mei 1951. Hij wertke bij Mauws en Vyncke. Hij houdt van voetbal, zaalvoetbal, wielrennen en vinken zetten. Christine zag het levenslicht in Kortrijk op 27 mei 1952. Ze werkte bij Vandenberghe. Ze houdt van kaarten en vinken zetten. Ze is lid van Okra. Ze koesteren mooie herinneringen aan het bijwonen van wielerwedstrijden van KSV Deerlijk Gaverzicht in België, Spanje en Frankrijk. Ze gingen ook veel op reis naar Italië. Joseph en Christine hebben twee kinderen: Evelyne en Claude. De kleinkinderen heten Mila en Mauro.