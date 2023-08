Christine en Benny zijn een gouden (wijn)koppel

Christine Decaestecker (67) van Langemark en Benny Monnier (70) van Slypskapelle wonen sinds een drietal jaar op de hoek van de Zuidmolenstraat en de Vijfwegenstraat en vierden samen met familie en vrienden op zondag 6 augustus bij hen thuis hun gouden huwelijksverjaardag.

“We leerden elkaar kennen op een t-dansant tijdens de kermis in Moorslede”, vertelt Christine. Ik was nog maar 14 jaar, maar het was een ‘coup de foudre’. We trouwden in het gemeentehuis van Langemark op 2 augustus 1973. Ik volgde een opleiding handel aan het instituut de H. Familie en Benny de richting mechanica aan het VTI in Roeselare.” Benny had eerst een melkronde in Dadizele en nadien verkochten ze allerhande voedingswaren via hun rondrijdende shoppingcar en vanaf 1994 baatten ze samen de wijnhandel Vinorama in Tielt uit. Benny bezocht als groothandelaar de horeca en de grootverbruikers en Christine deed de winkel. Drie jaar geleden verhuisde het koppel naar Roeselare, waar ze hun wijnhandel online verder zetten.

Hun oudste zoon Jürgen stierf in 2017 op 42-jarige leeftijd, zoon Kurt is getrouwd met Graziano Staelens en dochter Saskia is na amper negen weken overleden. Milan en Zita zijn hun kleinkinderen. Het overlijden van hun twee kinderen heeft hen erg veel pijn gedaan, maar het leven gaat onherroepelijk verder. Beide zijn sommeliers en ze hebben van hun hobby wijn en alles wat er rondhangt hun beroep gemaakt. Nu ze het wat kalmer aan kunnen doen trekken ze er vaak met hun camper op uit.

“Vertrouwen hebben in elkaar is vereiste nummer één voor een geslaagd huwelijk”, zegt Christine. “En ik heb me voorgenomen om nooit uit elkaar te gaan”, zegt Benny. Mijn ouders zijn immers gescheiden toen ik nog klein was en dat heeft me getekend. (AD)