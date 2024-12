Christiane en Marcel zijn zestig jaar getrouwd

Op zondag 24 november verzamelden Christiane Verstraete (83) en Marcel Penninck (84) hun vrienden en familie rond zich in feestzaal het Katelijnehof in Roeselare-Beveren voor de viering van hun zestigjarige huwelijksjubileum. In die zestig jaar hebben ze veel gewerkt, maar ook veel van het leven genoten en samen een heel stuk van de wereld gezien.

Marcel werd geboren in Oostrozebeke op De Ginste en doorliep naar eigen zeggen de ‘hogeschool van de Ginsteberg’. “Op mijn 14 jaar heb ik de boekentas aan de haak gehangen en ben met mijn vader mee in de Seyntex gaan werken, waar ik leerde weven”, vertelt hij. “Ik heb eerst 20 jaar in de vestiging in Oostrozebeke gewerkt en ben dan voor de volgende 21 jaar naar Tielt verhuisd. Daar ben ik op mijn 56 jaar met prepensioen gegaan.”

Christiane is een echte Pittemse en werd geboren in de Vijfstraat, op honderd meter van waar ze nu wonen op de hoek van de Sint-Amandstraat. Zij ging naar school in Pittem en ook zij verliet op haar 14 jaar de schoolbanken om naaister te worden. “Ik heb tot onze trouw in 1964 bij Van Daele-Huys in Tielt gewerkt en ben toen we getrouwd waren ook in de Seyntex gaan werken, maar in de naaiafdeling”, vertelt ze. “Alhoewel we in hetzelfde bedrijf werkten zagen we, doordat het twee verschillende afdelingen waren en Marcel in ploegen werkte, elkaar weinig.”

Alles meepakken

“We hebben geen kinderen, waardoor we meer tijd voor onszelf hadden en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben altijd graag gefietst, zijn lid geweest van de wandelclub in Oostrozebeke, hebben petanque gespeeld en ik heb gedanst. Marcel had vroeger kippen, vogels en duiven en werkte graag in zijn tuin. We zijn ook verwoede reizigers. We hebben zowat alle reizen uit het boek van De Meibloem gedaan, maar we zijn ook verder geweest, naar onder andere Egypte, Israël, Tunesië en Turkije. Nu zijn we wat minder mobiel, al ga ik nog iedere week met Okra fietsen, goed of slecht weer”, besluit Christiane. (JG)