Christiane en Ignaas vieren goud

Ignaas Vanhoucke en Christiane Vandeputte uit de Klein Ronsestraat gaven elkaar op 20 juli 1973 het jawoord. Hun huwelijksbootje vaart intussen al 50 jaar. Schepenen Degezelle en Spinceamaille trokken naar feestzaal Scaldis in Helkijn om er hen te feliciteren. Ignaas werd op 1 september 1952 in Zwevegem geboren, Christiane op 19 december 1951 in Otegem. Ignaas was mecanicien en Christiane tapijtbewerkster. Ze zijn de ouders van Linsey en Jeffrey. Febe, Tjorven, Cyriel en Juul zijn de kleinkinderen. Het echtpaar is actief in het verenigingsleven in Otegem. De inzet van Christiane bij Samana leverde haar in 2019 de titel van Krak op. (GJZ/foto GJZ)