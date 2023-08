Christiane en Gaston zijn zeventig jaar getrouwd

Christiane Vandevelde en Gaston Bleyaert hebben op zondag 30 juli in woonzorgcentrum De Stek in Sijsele hun platina huwelijksjubileum gevierd. Christiane verblijft er al enige tijd, Gaston woont nog in hun huis in de Veldstraat. Ze trouwden op 30 juli 1953 in Sijsele. Ze hadden elkaar leren kennen op een dansfeest.

Gaston was metselaar en bouwde met de hulp van zijn broers het huis waar hij met Christiane en later ook de drie kinderen zou gaan wonen. Christiane zorgde voor de kinderen en het huishouden.

Voor Gaston was in de tuin werken zijn grootste hobby. Hij was dan ook bij de eersten in Sijsele die biologische groenten kweekten en weet veel van kruiden en de stand van de sterren en planeten. Hij is ook lange tijd lid van het Davidsfonds geweest. Christiane houdt dan weer van handwerk, zoals naaien, en van het invullen van kruiswoordraadsels.

Burgemeester Joachim Coens kwam de jubilarissen feliciteren en overhandigde een geschenk namens het stadsbestuur. (PDV/foto Davy Coghe)