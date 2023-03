Christian en Françoise vieren hun diamanten bruiloft

Zestig jaar geleden beloofden Christian Moeneclaey (85) en Françoise De Grox (83) elkaar voor eeuwig trouw, een belofte die ze tot vandaag zijn nagekomen. Christian is geboren in Torhout, zijn toekomstige bruid in Vilvoorde. Het jonge stel leerde elkaar kennen via hun respectievelijke ouders, die vrienden waren. Na hun huwelijk vestigden Christian en Françoise zich in De Panne. Christian verdiende de kost als opticien, Françoise als onderwijzeres Frans in Ster der Zee. Het huwelijk werd gezegend met twee kinderen, Bénédicte en Claude-Chantal. Ook de kinderen bleven aan zee wonen en intussen is de familie uitgebreid met twee kleinkinderen en één achterkleinkind. Sinds 2000 genieten Christian en Françoise van hun welverdiende pensioen, maar dat betekende allerminst stilzitten. Het gaf hun sociale leven zelfs een boost. Ze engageerden zich als vrijwilligers, onder meer in De Boare, Christian als voorzitter van de Vrienden van wzc Sint-Bernardus, samen met Françoise als leesvader/-moeder in het Immaculata-instituut en de Sint-Pietersschool… Maar het mag soms ook iets rustiger, dan lezen ze een boek of kijken tv. (MVO/foto MVO)