Charles en Anny heffen met hun familieleden het glas op hun diamanten jubileum

Charles Van Vlaenderen (geboren op 12 mei 1936 in Brugge) en Anny Dickx (geboren op 20 maart 1940 in Brugge) uit de Akkerstraat in Sint-Kruis vierden in de Kruishoeve bij Chefs Table in Klemskerke hun diamanten huwelijksjubileum. Het koppel trad in het huwelijk op 27 juli 1963. Daarna kregen ze vier kinderen. Intussen zijn er twaalf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Charles was directeur van het Sint-Jozef Humaniora in Brugge, beter bekend als de Jozefienen. Zijn broer Pierre was vele jaren actief als journalist bij het Brugsch Handelsblad. Anny was huisvrouw en stond in voor de opvoeding van de vier kinderen. Op het feest waren alle kinderen en kleinkinderen aanwezig, goed voor een groep van liefst 37 mensen. Ze vierden hun jubileum tijdens hun vakantie in De Haan. (SR)