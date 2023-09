Cecile en Pierre: “Vallen, opstaan en doorgaan”

Cecile Neyens (72), afkomstig uit Aartrijke, en Pierre Bruggeman (72) uit Hooglede waren op zaterdag 24 augustus samen met hun kinderen en kleinkinderen in Koers te gast voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Schepen Francis Debruyne nam namens de stad de honneurs waar.

Hun pad kruiste elkaar voor het eerst in september 1971, in het Torhoutse uitgangsleven. Ze huwden op het gemeentehuis van Aartrijke. Pierre was meubelmaker, werkte 12 jaar bij Obumex in Staden en had vanaf 1988 een eigen meubelatelier onder de paraplu Bruggeman Interior in Gits. In 2011 werd de zaak door zoon Hans en schoondochter Ilse overgenomen. Cecile was verpleegkundige en werkte op de intensive care afdeling van het ziekenhuis Sint-Jan in Brugge, en vanaf 1973 tot 1991 op spoed in het Heilig Hartziekenhuis. Geplaagd door chronische rugproblemen volgde ze bijscholing, voornamelijk boekhouding, en stond vanaf dan haar man in de administratie bij. Daarbij deed ze vrijwilligerswerk in het dienstencentrum Ten Elsberge en was ze 15 jaar bestuurslid bij KVLV in Hooglede (Sint-Jozef). Pierre was een geoefend fietser bij de Mosselmarktspurters in Hooglede, een sportieve activiteit om zijn hoofd leeg te maken.

Huwelijkstrouw

Ze zijn de trotse ouders van Ann, Nele en Hans. Ann, gehuwd met Koen Kerkaert (collega-freelancemedewerker bij De Weekbode), woont in Hooglede, Nele met haar partner Pascal Braeckevelt in Beveren en Hans, gehuwd met Ilse Hillewaere, in Handzame. Zij zorgden voor tien kleinkinderen en twee plus-kleinkinderen. Ze wonen nu op een appartement in de Conincklijke Passage. Op de onvermijdelijke slotvraag naar het recept voor 50 jaar huwelijkstrouw, krijgen we een veelzeggend antwoord: respect voor elkaar en vallen, opstaan en weer doorgaan. Proficiat en nu op naar een diamanten jubileum! (AD)