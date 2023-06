Cecile en Carlos: van ritje in de botsauto’s naar een briljanten huwelijksbootje

Al 65 jaar delen Cecile Van Landschoot (83) en Carlos Van Kerschaver (86) lief en leed. Ze leerden ze elkaar kennen op Maldegem Kermis. Het begin van een mooie liefde, die nog steeds standhoudt. Beiden hadden ze een kaartje gekocht voor de botsauto’s. Cecile zat in een autoscooter met een vriendin en werd door Carlos uitgenodigd om eens met hem mee te rijden. Daarna volgde een date in de cinema en al gauw waren ze een gelukkig en verliefd koppel.

Kerk van Kleit

Na 2,5 jaar verkering traden ze op 12 juni 1958 in het gemeentehuis van Maldegem in het huwelijksbootje. Twee dagen later werd in de kerk van Kleit het kerkelijk huwelijk voltrokken. Het was mooi weer en er werd gefeest bij de ouders van Cecile. In 1959 vestigden ze zich langs Baaikensede in Kleit. Hun liefde werd bekroond met twee kinderen, twee kleinkinderen en een achterkleinkind. Ondertussen verhuisden ze naar een stek in de Boudewijn Lippenstraat in Maldegem, waar ze zich helemaal thuis voelen.

Ze worden een dagje ouder en doen het wat rustiger aan. Een korte wandeling in het centrum, even boodschappen doen en bezoekjes van familie zijn de dingen waar ze op hun oude dag van genieten. Samen kijken ze ook graag naar de cross, het wielrennen en het voetbal.

“Hopelijk blijven we nog enkele jaren gezond en kunnen we goed voor elkaar zorgen”, klinkt het bij het briljanten paar. (MIWI)